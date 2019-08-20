Как сделать шампунь и моющие средства своими руками. В Виннице семья живет без пластика

Винницкая семья Березовских доказала, что можно легко прожить полгода без пластика.

Молодая семья объявила войну одноразовым пакетикам и бутылкам. За шесть месяцев научилась пользоваться авоськами, бумажными пакетами, компостировать органику и самостоятельно делать моющие средства. Уроки чистой жизни они дают всем желающим в соцсетях.

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Юлия и Александр не аскеты – они не отказываются от бытовой техники или других благ цивилизации. Только пытаются все вредное заменить органическим.

Хозяйка сама готовит моющее средство для посуды – из горчичного порошка и соды. В ванной комнате бамбуковые зубные щетки, ушные палочки, которые после использования разлагаются в почве, пудра из злаков и экологические шампуни.

Пластик есть, но только тот, что подлежит переработке. В доме своя маленькая сортировочная станция из коробки от велосипеда.

Возле дома нет мусорного бака, потому что нечего выбрасывать. Для органики сделали компостную яму, заботиться об окружающей среде учат и детей.

Супруги подсчитали, что жить экологически не дороже, чем покупать традиционные моющие средства, пакеты или пластиковые бутылки. Конечно, изготовление зубной пасты или геля для умывания требует времени, однако будущее этого стоит.

Напомним, металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга.

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