Як зробити шампунь і мийні засоби власноруч. У Вінниці сім’я живе без пластику

Вінницька родина Березовських довела, що можна легко прожити півроку без пластику.

Молода сім’я оголосила війну одноразовим пакетикам і пляшкам. За шість місяців навчилася користуватися авоськами, паперовими пакетами, компостувати органіку й самостійно робити мийні засоби. Уроки чистого життя вони дають усім охочим у соцмережах.

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Юлія і Олександр не аскети – вони не відмовляються від побутової техніки чи інших благ цивілізації. Лише намагаються усе шкідливе замінити органічним.

Господиня сама готує мийний засіб для посуду – з гірчичного порошку і соди. У ванній кімнаті бамбукові зубні щітки, вушні палички, які після використання розкладаються у ґрунті, пудра зі злаків і екологічні шампуні.

Пластик є, проте лише той, що підлягає переробці. У будинку своя маленька сортувальна станція із коробки від велосипеда.

Біля будинку немає сміттєвого баку, бо немає що викидати. Для органіки зробили компостну яму, дбати про довкілля вчать й дітей.

Подружжя підрахувало, що жити екологічно не дорожче, ніж купувати традиційні мийні засоби, пакети чи пластикові пляшки. Звичайно, виготовлення зубної пасти чи гелю для вмивання потребує часу, проте майбутнє цього варте.

Нагадаємо, металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу.

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