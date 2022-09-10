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Факти / Відео / Україна

Є просування ЗСУ від двох до кількох десятків км: Гуменюк про ситуацію на Півдні

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Керівниця обєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в регіоні.

Вона зауважила, що є просування українських військ по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів.

Також Наталія Гуменюк прокоменувала інформацію про те, що Росія перекинула на Херсонщину близько 1 300 “кадирівців”.

– Це фіксується. Але ці Tik-Tok війська, як то кажуть, напевно взяли не той обєктив для зйомок своїх досягнень. Поки що вони тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, який повністю розповсюджений по правому березі Дніпра і трохи дістає лівий.

Тому вони намагаються триматися настільки далеко, щоб не потрапляти в зону цього ураження, – пояснила вона в ефірі телемарафону ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карпяку.

За словами Гуменюк, що ті резерви, які наразі опиняються на правому березі і підтягуються штучно створеними альтернативними переправами, – це так званий пенсійний фонд “ДНР” і “ЛНР”, де людям по 55-60 років, і від яких навіть відмовляються ті підрозділи, які вони приходять посилювати.

Також вона додала, що колаборанти, які радо зустрічали російських окупантів, навіть не прощаючись, тікають раніше, ніж самі росіяни.

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