Евросоюз окончательно отказался от одноразового пластика

Последний шаг сделан – Евросоюз окончательно отказался от одноразового пластика.

Директиву о запрете в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых есть альтернатива, накануне утвердил Совет ЕС.

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И теперь Европа не будет пользоваться пластиковыми тарелками, ложками, вилками, ножами, трубочками для напитков, держателями для воздушных шаров и ватными палочками с пластиковой основой.

Цель – уменьшить количество отходов, загрязняющих окружающую среду.

И как доказательство правильности такого решения поступила новость, к французскому острову Корсики прибило огромный остров из пластикового мусора. Длина несколько десятков километров. Считают, что его принесли течения из Средиземного моря.

К слову, жизнь без пластика: как отказываются от него в мире и какая ситуация в Украине.

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