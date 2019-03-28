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ЕС запретил пластиковую посуду и упаковку

За 2 года в Евросоюзе полностью исчезнут одноразовые пластиковые – посуда и упаковка.

Такой закон принял накануне Европарламент. В частности, больше не будет пластиковых соломинок, тарелок-ложек-вилок, а также ватных палочек. Их заменят изделиями из альтернативных материалов.

Смотрите: Отказ от пластика и сортировка мусора: как Грузия спасает свою экологию

Чтобы принятый документ вступил в силу – его еще должен утвердить Европейский совет. Но ожидают, что это произойдет быстро. В ЕС надеются – их новый шаг к сохранению окружающей среды станет примером для других стран мира.

К слову, жизнь без пластика: как отказываются от него в мире и какая ситуация в Украине.

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