ЕС запретил пластиковую посуду и упаковку

За 2 года в Евросоюзе полностью исчезнут одноразовые пластиковые – посуда и упаковка.

Такой закон принял накануне Европарламент. В частности, больше не будет пластиковых соломинок, тарелок-ложек-вилок, а также ватных палочек. Их заменят изделиями из альтернативных материалов.

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Чтобы принятый документ вступил в силу – его еще должен утвердить Европейский совет. Но ожидают, что это произойдет быстро. В ЕС надеются – их новый шаг к сохранению окружающей среды станет примером для других стран мира.

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