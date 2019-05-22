Євросоюз остаточно відмовився від одноразового пластику

Останній крок зроблено – Євросоюз остаточно відмовився від одноразового пластику.

Директиву про заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких є альтернатива, напередодні затвердила Рада ЄС.

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Тож тепер Європа не користуватиметься пластиковими тарілками, ложками, виделками, ножами, трубочками для напоїв, тримачами для повітряних кульок і ватними паличками з пластиковою основою.

Мета – зменшити кількість відходів, що забруднюють довкілля.

І як доказ правильності такого рішення надійшла новина, до французького острова Корсики прибило велетенський острів з пластикового сміття. Довжина кілька десятків кілометрів. Вважають, що його принесли течії з Середземного моря.

До слова, життя без пластику: як відмовляються від нього у світі та яка ситуація в Україні.

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