Еда и одежда бесплатно: как в Польше заботятся о малообеспеченных

Идея, которая в Украине не прижилась, активно развивается в других странах, потому что наверняка там люди более социально ответственны. Речь о фудшеринге – это сеть холодильников на улицах, куда люди могут положить лишнюю пищу, которую будут потреблять малообеспеченные граждане.

Первые холодильники обмена появились в Варшаве. Другие крупные города, такие как Вроцлав и Краков тоже пропагандируют фудшеринг. Более того: вскоре магазины и супермаркеты заставят на законодательном уровне отдавать остатки продуктов на гуманитарные цели или платить штраф за пищевые отходы.

235 кг еды ежегодно тратит среднестатистический поляк. В целом в Польше выбрасывают 9 млн тонн продовольствия в течение года. Эти данные продовольственных банков приводят активисты. Сторонники бережного отношения к продуктам в марте прошлого года инициировали законопроект о противодействии пищевым отходам. А 19 июля сейм принял этот закон.

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Инициаторы спасения пищи обустроили холодильники в разных районах и свозят пищу из ресторанов, кафе, пекарен. Места под такие холодильники предоставляют кафе, цветочные магазины, книжные магазины. Холодильники тоже от жителей города. Все чисто. Правда, пищу здесь застать очень трудно из-за большого спроса.

Популярность набирает и так называемая одеждодайня. В мире наблюдается перепроизводство и трата не только пищи – мы покупаем еще и много не нужных вещей. Для чего покупать себе какую-то вещь на один раз, например на свадьбу, если ее можно просто взять? Такая идея: имеешь что-то – принеси и оставь. Что-то понравилось – можешь взять. Все просто. Волонтеры стараются, чтобы это даже выглядело, как в магазине. В планах еще и букшеринг.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем в Португалии кормят бедных.

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