Їжа та одяг безкоштовно: як у Польщі дбають про малозабезпечених

Ідея, котра в Україна не прижилася, активно розвивається в інших країнах, бо напевно там люди більш соціально відповідальні. Мова про фудшерінг – це мережа холодильників на вулицях, куди люди можуть покласти зайву їжу, яку споживатимуть малозабезпечені громадяни.

Перші холодильники обміну з’явилися у Варшаві. Інші великі міста, такі як Вроцлав і Краків теж пропагують фудшерінг. Навіть більше: невдовзі магазини і супермаркети змусять на законодавчому рівні віддавати залишки продуктів на гуманітарні цілі або платити штраф за харчові відходи.

235 кг їжі щорічно марнує середньостатистичний поляк. А загалом у Польщі викидають 9 млн тонн харчів протягом року. Ці дані продовольчих банків наводять активісти. Прихильники ощадливого ставлення до продуктів торік у березні ініціювали законопроект про протидію харчовим відходам. А 19 липня сейм ухвалив цей закон.

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Ініціатори порятунку їжі облаштували холодильники у різних околицях і звозять їжу з ресторанів, кафе, пекарень. Місця під такі холодильники надають кафе, квіткові магазини, книгарні. Холодильники теж від жителів міста. Все чисто. Щоправда, їжу тут застати дуже важко через шалений попит.

Популярності набирає і так звана одягодайня. У світі спостерігається надвиробництво і марнування не лише їжі – ми купуємо ще й забагато не потрібних речей. Для чого купувати собі якусь річ на один раз, наприклад на весілля, якщо її можна просто взяти? Така ідея: маєш щось – принеси і залиш. Щось сподобалося – можеш взяти. Усе просто. Волонтери стараються, щоб це навіть виглядало, як у магазині. У планах ще й букшерінг.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим у Португалії годують бідних.

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