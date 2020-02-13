З окопів краще не висуватися: як і з чого ворог веде вогонь по позиціях ЗСУ

На фронті відносне затишшя – від початку доби без ворожих атак. Напередодні терористи тричі порушували перемир’я.

Гаряче на Луганщині біля селища Оріхове. Там противник гатив із мінометів та гранатометів. Також активізувалися бойовики біля Новотошківського, Південного, Ясинуватої.

Оманлива погода Донбасу швидко змінює морозне сонце на пориву вітру, а потім все окутує туманом. Метеозалежна війна підлаштовується під лютневі примхи і шукає нових способів дістати ворога, замаскувати позиції.

Останні новини зі східного фронту в репортажі Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вітер глушить звуки пострілів на Донбасі.

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