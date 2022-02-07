В 70 км от границы Украины: группа военных США прилетела в Польшу
Еще одна группа военных Соединенных Штатов прибыла в Польшу. Самолет с солдатами приземлился в аэропорту, всего в 70 километрах от границы с Украиной.
Цель американских военных – усиление готовности и оперативности союзников НАТО во всех областях.
Ранее Соединенные Штаты решили усилить восточный фланг Альянс из-за наращивания Россией напряжения на украинской границе.
Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что благодаря поддержке стран-партнеров Киев уже получил более тысячи тонн оружия и оборудования от партнеров. Объемы поддержки сейчас рекордны и имеют важное политическое значение, так как это усиливает позицию Украины за столом переговоров.
Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к встрече глав государств-членов НАТО перед тем, как в июне текущего года состоится саммит Альянса.
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