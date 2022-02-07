За 70 км від кордону України: група військових США прилетіла в Польщу
Ще одна група військових Сполучених Штатів прибула до Польщі. Літак з солдатами приземлився в аеропорту, лише за 70 кілометрів від кордону з Україною.
Метою американських військових є посилення готовності та оперативності союзників НАТО у всіх областях.
Раніше Сполучені Штати вирішили посилити східний фланг Альянс через нарощування Росією напруги на українському кордоні.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що завдяки підтримці країн-партнерів Київ вже отримав понад тисячу тонн зброї та обладнання від партнерів. Обсяги підтримки нині рекордні і мають важливе політичне значення, адже посилюють позицію України за столом переговорів.
Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського приєднатися до зустрічі глав держав-членів НАТО, перед тим, як у червні поточного року відбудеться саміт Альянсу.
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