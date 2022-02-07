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За 70 км від кордону України: група військових США прилетіла в Польщу

Ілля Нежигай редактор стрічки Наталя Луценко Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV

Ще одна група військових Сполучених Штатів прибула до Польщі. Літак з солдатами приземлився в аеропорту, лише за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Метою американських військових є посилення готовності та оперативності союзників НАТО у всіх областях.

Раніше Сполучені Штати вирішили посилити східний фланг Альянс через нарощування Росією напруги на українському кордоні.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що завдяки підтримці країн-партнерів Київ вже отримав понад тисячу тонн зброї та обладнання від партнерів. Обсяги підтримки нині рекордні і мають важливе політичне значення, адже посилюють позицію України за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського приєднатися до зустрічі глав держав-членів НАТО, перед тим, як у червні поточного року відбудеться саміт Альянсу.

Фото: Depositphotos

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