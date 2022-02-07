Дуда пригласил президента Украины на встречу перед саммитом стран-членов НАТО

Президент Польши Анджей Дуда предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому присоединиться к встрече глав государств, являющихся членами НАТО, перед проведением саммита Альянса, который запланирован на июнь 2022 года. Как заявил польский лидер во время пресс-брифинга, кроме Украины на аналогичную встречу пригласили президента Грузии.

— Что касается грядущего саммита НАТО. Я предлагал генеральному секретарю следующее: мы должны провести встречи в формате Украина-НАТО, а также Грузия-НАТО… Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на уровне глав государств, а также провести на таком же уровне встречу НАТО-Украина, — сказал президент Польши.

Анджей Дуда подчеркнул, что это поможет продемонстрировать солидарность стран Запада с Украиной и Грузией.

— Мы не бросаем их на произвол судьбы. Они всегда были надежными партнерами НАТО и мы должны продемонстрировать, что Альянс их не забывает, — добавил польский лидер.

Он также выразил обеспокоенность из-за наращивания российских войск возле границ Украины и в Беларуси.

— Нас беспокоит эта ситуация. Потому что такое российское присутствие существенным образом меняет архитектуру безопасности в Европе, особенно если эти войска (после учений, — Ред.) не вернутся на изначальные места своих дислокаций, — сказал польский президент.

Напомним, следующий саммит Северноатлантического альянса запланирован на 29-30 июня 2022 года в Мадриде.

Накануне, 5 февраля, в Киеве приземлился восьмой по счету самолет с военной помощью от США. Предыдущий пакет оборонной поддержки от Вашингтона – 85 тонн боеприпасов для гранатометов – прибыл в Украину 3 февраля.

Источник: NATO