За отвагу назвали киборгами: семь лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

В этот день семь лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт.

В ночь на 26 мая сотрудник местного отдела СБУ, предав Украину, завел в новый терминал вооруженных боевиков. Украинцы не отступили, завязался бой.

Противник имел двойное превосходство в живой силе, но украинские военные смогли выйти из боя без потерь, уничтожив сотни оккупантов — треть из них были российскими гражданами.

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Благодаря этой удачной операции при воздушной поддержке боевых вертолетов и штурмовиков дата 26 мая стала переломным днем ​​в обороне аэропорта.

Оборона Донецкого аэропорта

Память украинских воинов, которые 242 дня самоотверженно защищали Донецкий аэропорт, чествуют в Украине 16 января.

За отвагу и стойкость защитников аэропорта сами оккупанты назвали киборгами.

Подробнее об обороне Донецкого аэропорта читайте на Фактах ICTV.

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