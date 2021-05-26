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За відвагу назвали кіборгами: сім років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт

Цього дня сім років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

У ніч на 26 травня співробітник місцевого відділу СБУ, зрадивши Батьківщину, завів до нового терміналу озброєних бойовиків. Українці не відступили, зав’язався бій.

Противник мав подвійну перевагу у живій силі, але українські військові змогли вийти з бою без втрат, знищивши сотню окупантів – третина з них були російськими громадянами.

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Завдяки цій вдалій операції за повітряної підтримки бойових вертольотів та штурмовиків 26 травня стало переламним днем в обороні аеропорту.

Оборона Донецького аеропорту

Пам’ять українських воїнів, які 242 дні самовіддано боронили Донецький аеропорт, вшановують в Україні 16 січня.

За відважність і незламність захисників аеропорту самі ж окупанти нарекли кіборгами.

Детальніше про оборону Донецького аеропорту читайте на Фактах ICTV.

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