Задолженность киевлян за отопление и горячую воду выросла на 250 млн грн

Во время карантина задолженность киевлян за отопление и горячую воду выросла на 250 млн грн. А общий долг населения столицы достигает почти 2 млрд грн. Об этом во время брифинга заявил директор структурного подразделения Энергосбыт коммунального предприятия Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

В среднем, уровень оплаты киевлян упал на 15% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих отопительных сезонов. За март жители столицы не полностью оплатили централизованное отопление и горячее водоснабжение. Лопатин добавил, что 80% тарифа — это газовая составляющая.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Днепре и Николаеве люди перестали платить за коммуналку из-за карантина.

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