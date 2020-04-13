Заборгованість киян за опалення та гарячу воду зросла на 250 млн грн

Під час карантину заборгованість киян за опалення та гарячу воду зросла на 250 млн грн. А загальний борг населення столиці сягає майже 2 млрд грн. Про це під час брифінгу заявив директор структурного підрозділу Енергозбут комунального підприємства Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

У середньому, рівень оплати киян впав на 15% порівняно з аналогічними періодами попередніх опалювальних сезонів. За березень жителі столиці не повністю сплатили централізоване опалення та гаряче водопостачання. Лопатін додав, що 80% тарифу – це газова складова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин.

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