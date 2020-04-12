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Факти / Відео / Україна

Зачистити населений пункт від ворога: військові навчання морпіхів у Маріуполі

Армійці не тільки боронять Україну на передових позиціях, а й постійно удосконалюють свої навички. Відпрацьовують, зокрема, і наступальні дії.

Навчання проводять серед особового складу 503-ого окремого батальйону морської піхоти –  легендарних борсуків.

Дії всіх підрозділів чіткі і прораховані. До цього штурму морпіхи кілька днів відточували навички на полігоні.

Звільнення населених пунктів – це вже далеко не позиційна війна, до якої так звикли бійці. Це новий рівень. І інша відповідальність.

Оцінка навчань від командира – добре з мінусом. Бо є один поранений і один загиблий. На щастя, теж умовні.

Раніше Факти ICTV писали, як ЗСУ готуються до боротьби з Covid-19 на передовій.

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