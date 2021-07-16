Потушить пожар на АЗС и укротить пламя: учения силовиков МВД в Ровенской области

В Ровенской области посреди леса упал самолет с тремя пассажирами на борту, а на одном из переездов перевернулась автоцистерна с опасным веществом и загорелась.

Именно по такой легенде силовики провели масштабные учения, в которых приняли участие спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Для условного спасения людей и ликвидации их последствий задействовали сверхсовременную спецтехнику и авиацию.

Главной задачей было научиться действовать совместно и согласованно в различных чрезвычайных ситуациях. Словно по сценарию голливудского экшена силовики МВД провели масштабные учения возле города Ровно.

По легенде, частный самолет с тремя пассажирами на борту упал и загорелся. Добраться до места крушения можно только с воздуха, поэтому десантируют парашютистов-спасателей.

Потушить пожар на АЗС, произошедший в результате ДТП, предотвратить взрыв, укротить пламя, охватившее автоцистерну с аммиаком, перекинувшуюся на переезде — еще одно задание, с которым оперативно и без человеческих жертв должны справиться чрезвычайники.

В то же время штурмом спецназовцы освобождают заложников, которых террористы захватили в гостинице. Главная задача — все службы должны действовать слаженно и последовательно.

В учениях задействовано более 300 силовиков, почти 100 единиц спецтехники и пять новых вертолетов. Техническое оснащение таких подразделений — в приоритете, поскольку они помогают оперативно ликвидировать последствия катастроф и спасать человеческие жизни.

Такие учения провели уже в трех областях. Военные тренировки силовиков продолжат осенью.

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