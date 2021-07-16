Загасити пожежу на АЗС та приборкати полум’я: навчання силовиків МВС у Рівненській області

У Рівненській області посеред лісу впав літак з трьома пасажирами на борту, а на одному з переїздів перекинулася автоцистерна з небезпечною речовиною та загорілася.

Саме за такою легендою силовики провели масштабні навчання, в яких взяли участь рятувальники, поліцейські та нацгвардійці. Для умовного порятунку людей та долання наслідків катастроф задіяли надсучасну спецтехніку та авіацію.

Головним завданням було навчитися діяти спільно та злагоджено у різних надзвичайних ситуаціях. Ніби за сценарієм голівудського екшену силовики МВС провели масштабні навчання поблизу Рівного.

За легендою, приватний літак з трьома пасажирами на борту впав та загорівся. Дістатися до місця авіатрощі можна лише з повітря, тому десантують парашутистів-рятувальників.

Загасити пожежу на АЗС, яка сталася внаслідок ДТП, запобігти вибуху, приборкати полум’я, яке охопило автоцистерну з аміаком, що перекинулася на переїзді – ще одне завдання, з яким оперативно та без людських жертв мають впоратися надзвичайники.

Водночас штурмом спецпризначенці звільняють заручників, яких терористи захопили у готелі. Головне завдання – усі служби мають діяти злагоджено та послідовно.

У навчаннях задіяно понад 300 силовиків, майже 100 одиниць спецтехніки та п’ять нових гелікоптерів. Технічне оснащення таких підрозділів – у пріоритеті, оскільки вони допомагають оперативно ліквідовувати наслідки катастроф та рятувати людські життя.

Такі навчання провели уже в трьох областях. Військові тренування силовиків продовжать восени.

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