Угроза государственного переворота: какие последствия ждут украинцев после громкого заявления

Государственный переворот – реальна ли эта угроза? 26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины готовятся свергнуть власть в первых числах декабря.

Он добавил, что организаторы якобы пытались втянуть в это миллиардера Рината Ахметова. Однако глава государства не рассказал подробности.

Сам бизнесмен заявил, что информация неправдива, потому что он выступает за демократическую и целостную Украину. Что означало это заявление президента?

Какие последствия могут быть для Украины и реальна ли угроза переворота? Накануне этот вопрос обсуждали в студии программы Свобода Слова на телеканале ICTV.

– У нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины обсуждают участие Рената Ахметова с Россией о перевороте, – отметил Зеленский.

Это заявление президента Украины озадачило не только украинское общество, но и весь мир. Какими рисками это может обернуться для нас?

В монобольшинстве убеждают, что слова президента о госперевороте не безосновательны. В настоящее время вблизи украинской границы находятся более 100 тыс. российских военных.

Но это происходит уже не в первый раз. Следовательно, Кремль может прибегнуть к новым провокациям. Однако чиновники призывают не паниковать.

– Россия агрессивно сегодня себя ведет. Даже из-за своих миньонов, таких как Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, — Ред.), который заявил, что в случае агрессии будет, так сказать, помогать России. Для этого у нас есть Вооруженные силы, которые дадут отпор, которые занимаются этим профессионально, — подчеркнула вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Службе безопасности Украины заявили, что по факту планирования переворота открыли уголовное производство. И оно не единственное.

За этот год работники только департамента кибербезопасности СБУ открыли более 40 дел, разоблачили полусотни агентов влияния, 15 сетей интернет-агитаторов и еще два десятка ботоферм мощностью 150 тыс. аккаунтов.

— Что это значит? Это якобы 150 тыс. живых людей, которые что-то комментируют и репостят. Была такая беспрецедентная операция по разоблачению хакерской группировки Армагеддон, непосредственно штатно находившейся в ФСБ РФ, которое действовало с территории Крыма, — рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

В то же время некоторые политики убеждены, что такие громкие заявления могут иметь более серьезные экономические последствия для самих украинцев.

– Это ведь не первый случай. Но первый случай, когда это озвучил глава государства. Будет ли много инвестиций в нашу страну? Улучшили ли мы инвестиционный климат? Многие ли захотят приехать с туристическим визитом? – спросил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Россия уже восьмой год ведет войну против Украины. Почему нужно сейчас делать заявления о перевороте? Политики призывают власть не провоцировать ни агрессора, ни украинское общество, а объединиться ради преодоления общих угроз.

– Эскалация абсолютно возможна. Есть куча провалов власти. К сожалению, многие этим не удовлетворены. И очевидно, что Москва будет пытаться этим воспользоваться. И потому ответственность власти – воспользоваться возможностью объединить всех. Мы ждем, когда власть до этого дорастет, – убеждена народный депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе.

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