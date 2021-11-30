Загроза державного перевороту: які наслідки чекають українців після гучної заяви

Державний переворот – чи реальна ця загроза? 26 листопада під час прес-марафону президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України готуються повалити владу в перших числах грудня.

Він додав, що організатори начебто намагались втягнути у це мільярдера Ріната Ахметова. Щоправда, глава держави не розповів подробиць.

Сам бізнесмен заявив, що інформація неправдива, бо він виступає за демократичну та цілісну Україну. Що означала ця заява президента?

Які наслідки можуть бути для України та чи реальна загроза перевороту? Напередодні це питання обговорювали у студії програми Свобода Слова на телеканалі ICTV.

– У нас є навіть звукова інформація, де представники з України обговорюють участь Рената Ахметова з Росією про переворот, – зазначив Зеленський.

Ця заява президента України спантеличила не лише українське суспільство, а й увесь світ. Якими ризиками це може обернутися для нас?

У монобільшості переконують, що слова президента про держпереворот не безпідставні. Наразі поблизу українського кордону перебувають понад 100 тис. російських військових.

Але це відбувається вже не вперше. Відтак Кремль може вдатися до нових провокацій. Проте чиновники закликають не панікувати.

– Росія агресивно сьогодні себе поводить. Навіть через своїх міньйонів, таких як Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі, – Ред.), який заявив, що у разі агресії буде, так би мовити, допомагати Росії. Для цього в нас є Збройні сили, які дадуть відсіч, які займаються цим професійно, – наголосила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У Службі безпеки України заявили, що за фактом планування перевороту відкрили кримінальне провадження. І воно не єдине.

За цей рік працівники лише департаменту кібербезпеки СБУ відкрили понад 40 справ, викрили півсотні агентів впливу, 15 мереж інтернет-агітаторів та ще два десятки ботоферм потужністю 150 тис. акаунтів.

– Що це значить? Це нібито 150 тис. живих людей, які щось коментують та репостять. Була така безпрецедентна операція з викриття хакерського угруповування Армагедон, яке безпосередньо штатно перебувало в ФСБ РФ, яке діяло з території Криму, – розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Натомість деякі політики переконані, що такі гучні заяви можуть мати значно серйозніші економічні наслідки для самих українців.

– Це ж не перший випадок. Але перший випадок, коли це озвучив глава держави. Буде багато інвестицій у нашу країну? Чи ми покращили інвестиційний клімат? Чи багато людей захоче приїхати з туристичним візитом? – запитав народний депутат України Ярослав Железняк.

Росія вже восьмий рік поспіль веде війну проти України. Чому потрібно було зараз робити заяви про переворот? Політики закликають владу не провокувати ані агресора, ані українське суспільство, а об’єднатися задля подолання спільних загроз.

– Ескалація абсолютно можлива. Є купа провалів влади. На жаль, багато хто є цим не задоволений. І очевидно, Москва намагатиметься цим скористатися. І тому відповідальність влади – скористатися можливістю об’єднати всіх. Ми чекаємо, коли влада до цього доросте, – переконана народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.