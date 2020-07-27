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Увлекательный отдых в Николаевской области: сколько стоит и что следует посетить

Калейдоскоп впечатлений за умеренную цену приготовила туристам Николаевская область.

Там можно посетить украинскую Швейцарию в Первомайском районе, пройти по рафте бурные пороги Южного Буга в селе Мигия, освежиться в Радоновом озере, посетить военный музей с самой мощным атомным оружием и спуститься в 45-метровую шахту командного пункта межконтинентальных баллистических ракет.

Сплав в надувной лодке-рафте стоит от 150 грн.

Ночь в кемпинге 120 грн.

Программа на два дня: сплав, скалолазание, спортивные игры, ночь в палатке, питание и вечерние концерты у костра – все обойдется в 1 600 грн.

А за $1 000 можно арендовать на сутки целый остров для большой компании. Но стоит помнить, что это заповедник.

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А вблизи Первомайска расположены бывшие ракетные шахты. 20 лет здесь действует единственный в мире музей ракетных войск стратегического назначения.

Бывшие секретные ракетчики теперь работают там экскурсоводами. Экспозиция на поверхности тоже впечатляет. 24 тис. ракет, военных машин, самолетов, бронетехники.

Вход для взрослого 120 грн, для ребенка – 20 грн.

Спуститься в шахту стоит 250 грн, а катание на танке – 6 тис. грн.

Кроме того, продолжая путешествовать и больше познавать Украину, не стоит забывать об Одесской области. За 70 км от Одессы находится одна из крупнейших и старейших крепостей Украины, которая внесена в предварительный список ЮНЕСКО – Аккерманская крепость. Здесь вы можете научиться гончарству, чеканке монет и стрельбе из лука.

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