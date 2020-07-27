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Захопливий відпочинок на Миколаївщині: скільки коштує та що варто відвідати

Калейдоскоп вражень за помірну ціну приготувала туристам Миколаївщина.

Там можна завітати до української Швейцарії у Первомайському районі, подолати на рафті бурхливі пороги Південного Бугу у селі Мигія, освіжитись у Радоновому озері, відвідати військовий музей із найпотужнішою атомною зброєю та спуститись у 45-метрову шахту командного пункту міжконтинентальних балістичних ракет.

Сплав у надувному човні-рафті коштує від 150 грн.

Ніч у кемпінгу 120 грн.

Програма на два дні: сплав, скелелазіння, спортивні ігри, ніч у наметі, харчування і вечірні концерти біля багаття – все обійдеться у 1 600 грн.

А за $1 000 можна орендувати на добу цілий острів для великої компанії. Але варто пам’ятати, що це заповідник.

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А поблизу Первомайська розташовані колишні ракетні шахти. 20 років тут діє єдиний у світі музей ракетних військ стратегічного призначення.

Колишні секретні ракетники тепер працюють там екскурсоводами. Експозиція на поверхні теж вражає. 24 тис. ракет, військових машин, літаків, бронетехніки.

Вхід для дорослого 120 грн, для дитини – 20 грн.

Спуститися у шахту коштує 250 грн, а катання на танку – 6 тис. грн.

Окрім того, продовжуючи подорожувати та більше пізнавати Україну, не варто забувати і про Одещину. За 70 км від Одеси знаходиться одна з найбільших і найстаріших фортець України, яка внесена до попереднього списку ЮНЕСКО – Аккерманська фортеця. Тут ви можете навчитися гончарству, чеканці монет і стрільбі з луку.

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