Защита Украины на международной арене и информационная безопасность: научные работы студентов на конкурсе

Алексей Житинский – третьекурсник юридической академии. Парень родом из Крыма, живет и учится в Харькове. Свою специальность считает ключевой, особенно пережив оккупацию родного дома на собственном опыте.

– Это оружие, с помощью которого можно отстаивать суверенитет государства на международной арене. Поэтому я и выбрал эту специальность. Я бы хотел работать в Министерстве иностранных дел Украины на дипломатической службе, — сказал стипендиат конкурса научных работ Алексей Житинский.

Вся молодежь из Харькова, Киева, Львова или Одессы – победители конкурса на лучшую научную работу для студентов-международников. Его инициировал Президентский Фонд Леонида Кучмы Украина.

В своих работах студенты исследуют самые актуальные вопросы, например, анализируют влияние Covid-пандемии на международное право. Или дискутируют о гарантировании территориальной целостности и информационной безопасности государства. Конкретно эту тему выбрала Мария Дучева.

— У нас сложная международно-правовая ситуация на восточных территориях нашей страны. Поэтому я решила внести маленький вклад в развитие науки именно по этой проблеме, — рассказала стипендиат конкурса научных работ Мария Дучева.

На протяжении многих лет фонд Украины награждает стипендиями молодежь, которая осваивает важные технические специальности. В частности, вносит вклад в авиационную, ракетно-космическую и военную отрасли.

Но в защите нуждается и международный фронт. Именно от этих студентов зависит, кто будет защищать право Украины уже завтра.

— Этот конкурс доказал, у нас есть талантливая молодежь, которая в будущем будет достойно представлять Украину. Она закладывает такую ​​основу для дальнейшего развития нашей независимой, неприкосновенной и сильной Украины, — отметила профессор и доктор юридических наук Ольга Шпакович.

О важности быстрых и четких действий на международной арене, как никто другой, знает второй президент Украины Леонид Кучма. Именно он впервые четко заявил о стратегической цели – полноправном членстве в ЕС и НАТО.

Украина впервые стала непостоянным членом и главой Совбеза ООН. Леонид Кучма дважды давал отпор попыткам России посягнуть на Крым — дал жесткий отпор сепаратизму Мешкова и решительно остановил попытку России захватить остров Коса Тузла.

С началом вооруженной агрессии России в 2014 году второй президент Украины представлял наше государство в Трехсторонней контактной группе. Благодаря этой работе удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена тысячи заложников, выиграть время на оснащение боеспособной армии.

За годы своей работы фонд Украины поддержал стипендиями более 5 тыс. молодых украинцев, среди которых семь сотен – это перспективные студенты высших учебных заведений.

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