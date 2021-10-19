Единственный на потоке: в Чернигове на учителя физики учится один студент

В Национальный университет Черниговский коллегиум имени Тараса Шевченко в 2021 году на учителя физики поступил только один студент. Однако он не уверен, что будет работать по специальности.

Как объяснил заведующий кафедрой физики и астрономии Юрий Дятлов, с начала 2000-х в учебном заведении Чернигова становилось все меньше абитуриентов на естественные науки.

В этом году Ростислав Корниенко — единственный на всем потоке, кто пошел учиться на учителя физики.

Парень рассказал, что он получил только 103 балла на внешнем независимом оценивании, а поступать на такую ​​специальность решил почти спонтанно.

— Страшные у меня результаты. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе класса до 11-го я физику не любил. Но под конец школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику, — признался студент.

Впрочем, Ростислав еще не знает, будет ли работать по специальности.

— Это уже, как жизнь покажет. Я считаю, если зарплата 6 тыс., то учителю вообще не на что жить тогда. Поэтому так мало их сейчас, — добавил юноша.

В 2006-2007 годах с кафедры физики Черниговского коллегиума выпустились последние большие группы — около 40 человек.

— Они понимают, что учиться будет сложно, а перспективы не заоблачные. Учительские специальности понемногу отходят. Они не в приоритете, — объясняет Дятлов.

В общем в это учебное заведение в этом году на учителей химии поступили 3 человека, информатики — 6, математики — 10.

Местные признаются, что из-за малого количества желающих учиться на учителей естественных наук в области не хватает преподавателей.

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Источник: Суспільне