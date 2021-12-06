Захист України на міжнародній арені та інформаційна безпека: наукові роботи студентів на конкурсі

Олексій Житинський – третьокурсник юридичної академії. Хлопець родом з Криму, а живе та навчається у Харкові. Свою спеціальність вважає ключовою, особливо переживши окупацію рідного дому на власному досвіді.

– Це зброя, за допомогою якої можна відстоювати суверенітет держави на міжнародній арені. Саме тому я й обрав цю спеціальність. Я хотів би працювати у Міністерстві закордонних справ України на дипломатичній службі, – сказав стипендіат конкурсу наукових робіт Олексій Житинський.

Вся молодь з Харкова, Києва, Львова чи Одеси – це переможці конкурсу на найкращу наукову роботу для студентів-міжнародників. Його ініціював Президентський Фонд Леоніда Кучми Україна.

У своїх працях студенти досліджують найактуальніші питання, наприклад, аналізують вплив Covid-пандемії на міжнародне право. Або ж дискутують про гарантування територіальної цілісності та інформаційної безпеки держави. Саме цю тему обрала Марія Дучева.

– Ми маємо складну міжнародно-правову ситуацію на східних територіях нашої країни. Тому я вирішила зробити маленький внесок у розвиток науки саме щодо цієї проблеми, – розповіла стипендіатка конкурсу наукових робіт Марія Дучева.

Впродовж багатьох років фонд Україна нагороджує стипендіями молодь, яка освоює важливі технічні спеціальності. Зокрема, робить внесок в авіаційну, ракетно-космічну та військову галузі.

Але захисту потребує й міжнародний фронт. Саме від цих студентів залежить, хто боронитиме право України уже завтра.

– Цей конкурс довів: у нас є талановита молодь, яка в майбутньому гідно представлятиме Україну. Вона закладає таке підґрунтя для подальшого розвитку нашої незалежної, недоторканої та сильної України, – зазначила професорка та докторка юридичних наук Ольга Шпакович.

Про важливість швидких та чітких дій на міжнародній арені, як ніхто інший, знає другий президент України Леонід Кучма. Саме він вперше чітко заявив про стратегічну мету – повноправне членство в ЄС та НАТО.

Україна вперше стала непостійним членом і головою Радбезу ООН. Леонід Кучма двічі давав відсіч спробам Росії зазіхнути на Крим – дав жорстку відсіч сепаратизму Мєшкова та рішуче зупинив спробу Росії загарбати острів Коса Тузла.

З початком збройної агресії Росії у 2014 році другий президент України представляв нашу державу в Тристоронній контактній групі. Завдяки цій роботі вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону тисячі заручників, виграти час на оснащення боєздатної армії.

За роки своєї роботи фонд Україна підтримав стипендіями понад 5 тис. молодих українців, серед яких сім сотень – це перспективні студенти вищих навчальних закладів.

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