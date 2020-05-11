Занятые столики и переполненные парки: реакция украинцев на ослабление карантина

Украинцы радуются смягчению карантина и массово выходят на улицы. Но в масках далеко не все, а даже меньшинство. Однако заведения общественного питания стараются тщательно следить за безопасностью на своих летних террасах, которые заполнены до отказа.

За соблюдением правил на летних площадках будут следить специальные мониторинговые группы. Если обнаружат нарушения, разрешение на работу отменят. Во Львове теперь можно гулять в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Открылись также книжные и строительные магазины. Пока не работают крупные торговые центры, салоны красоты, магазины с одеждой и обувью. Открывать ли их — в городе будут решать 12 мая.

Радуются ослаблению карантина и в Черкассах. На улицах людей стало больше, но почти все придерживаются дистанции. В парке Чайка отдыхают семьями или по два-три человека. Во многих с собой маски и антисептик. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения. Что останется закрытым после 12 мая — читайте на Фактах ICTV.