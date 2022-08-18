Август, 18 в 14:05

Уже почти полгода продолжается полномасштабная война в центре Европы, которую Россия начала против Украины. Весь мир помогает украинцам.

Смотря видео и фото с соцсетях, на телевидении, понимая, как страдают люди, работники лондонской технологической компании DADEX. начали собирать финансовые пожертвования для украинцев. А теперь к ним присоединилась и сама компания.

— Весь мир месяцами наблюдал за страданиями украинского народа. Украина дает мощный отпор, но весь цивилизованный мир озабочен настоящим и будущим Украины, – отметил бренд-менеджер DADEX. Крешимир Мостарчич.

Уже в сентябре нам передадут 20 тыс. мобильных телефонов на солнечных батареях.

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Эти устройства уже изготавливают на собственном заводе компании в Италии. Такие телефоны крайне необходимы — особенно там, где есть острая нехватка электричества.

— Около 20 тыс. телефонов на солнечных батареях стоимостью около €5 млн будет передано в Украину! Телефоны на солнечных батареях можно использовать для связи в местах, где нет электричества, потому что они питаются от солнца. Нужно немного времени, чтобы они включились, а для связи используют спутники, – рассказал Мостарчич о солнечных сотовых телефонах DADEX.

Внедорожники и 20 тыс. телефонов на солнечных батареях: DADEX. начинает проект помощи Украине / 3 фотографии

Руководитель DADEX. в Восточной Европе Денис Тот подчеркнул, что представители компании в течение последних нескольких дней посетили Украину.

После разговоров с жителями пострадавших районов компания DADEX. также подарит украинцам 10 тыс. термоодеял, которые точно не будут лишними в холодное время года.

Амбассадором этого социально-ответственного проекта компании в Украине стала певица Мария Бурмака.

И это только начало. 24 августа на День независимости Украины в Загребе будет презентован глобальный проект по сбору денег Феникс.

Название символическое, ведь он должен помочь изувеченным украинским городам возродиться из пепла. Детали держат в секрете, но известно, что к проекту привлекут всемирно известных людей.

Планируют собрать минимум миллиард евро. Уникальность проекта — в том, что он будет длиться столько, сколько нужно, и его потенциал по сбору денег для восстановления Украины фактически безграничен.