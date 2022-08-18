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Факти / Відео / Україна

Закон про обіг зброї: чи зможуть українці купувати простіше рушниці та пістолети

Єгор Ромахло Журналіст Факти ICTV Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV

23 лютого у першому читанні прийняли версію законопроекту про обіг зброї від МВС. Зараз вже до другого читання готується нова ітерація. За чинним законодавством українці можуть придбати мисливські карабіни та рушниці, щоб використовувати їх для полювання, спортивних змагань та самозахисту.

Щоб купити зброю потрібно досягти 20-25 років, пройти медичну комісію та обов’язковий інструктаж. Також варто отримати у поліції довідку на носіння та зберігання.

За офіційними даними, в українців на руках понад мільйон одиниць зареєстрованої зброї. Незареєстрованої, особливо з початком російської агресії, стало в рази більше. Тому визріло питання, як це урегулювати.

Одним із головних пунктів нового закону про обіг зброї є дозвіл на придбання саме бойових пістолетів. Проте, згідно з останньою версією проекту, носити із собою їх не можна. Тільки зберігати вдома і використовувати в разі загрози життю.

На думку асоціації власників зброї – це знецінює саму ідею володіння зброєю для самозахисту. Адже головна функція коротких стволів швидке використання в разі нападу на вулиці.

– Мати короткоствольну зброю та тримати її вдома – це наче мати машину та їздити тільки у дворі та у гаражі. Треба ставити крапку у цьому питанні. Громадяни заслуговують право здійснювати самозахист з необхідними інструментами, тобто короткоствольною зброєю, – каже голова асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

У самому ж Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що рішення щодо носіння короткоствольної зброї остаточно ще не ухвалене. Звісно, МВС наполягає на домашньому зберіганні пістолетів. Але цей пункт вирішуватимуть у дискусії народні обранці. Тож якою саме буде остаточна версія законопроєкту, залишається питанням.

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