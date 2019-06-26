Закрили сміттєпроводи і поставили контейнери: як сортують сміття у Тернополі

Поволі, але Україна таки прогресує у питанні розумної утилізації непотребу. У Тернополі вже півроку впроваджують європейську модель сортування сміття – замість традиційних баків закуповують спеціальні контейнери. У такий спосіб, вчать людей не викидати все на купу, адже більшість цінних компонентів, а це майже 40% усіх твердих побутових відходів йде на сміттєзвалище. А так їх можна переробити.

Початок свідомому ставленню до непотребу поклало облагородження контейнерних майданчиків. Місцеве ОСББ закупило їх за власні 15 тис. гривень. Тепер з відходів заробляють від 400 до 500 грн щомісяця.

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Сортувати мотлох у Тернополі спробували сім років тому. Почали із петпляшок. Відтак кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалище зменшилася у рази. З нового року вирішили діяти кардинально – у багатоповерхівках закрили сміттєпроводи. Натомість домоправителів зобов’язали облаштувати у дворах сучасні сміттєві майданчики – із накриттям та з контейнерами для сортування. Це рішення міськради. Без суперечок не минулося.

Нині в Тернополі понад 90% будинків цю проблему вирішили. Щоправда, люди нарікають на приватні підприємства. Мовляв, в ОСББ цей процес організований значно краще.

Наступний крок – контейнери для скла. Приватні підприємства їх вже закупили – по 150 євро кожен.

До слова, Україна без сміття та Coca-Cola Україна влаштували Квест Сміттєборці на Кураж базарі.

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