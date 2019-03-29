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Железнодорожная авария в Киеве: на Выдубичах с рельсов сошли вагоны

Около 12 часов дня в столице на железнодорожной станции Выдубичи произошла авария.

С рельсов сошли, по меньшей мере, семь грузовых вагонов. Подробностей пока не много.

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На месте инцидента работают железнодорожники, правоохранители и чрезвычайники. Они выясняют, что стало причиной аварии.

По предварительным данным пострадавших нет. В вагонах перевозили строительную смесь. Никаких официальных сообщений в Укрзализныце не было.

Известно, что повреждены не только вагоны, но и железнодорожное полотно. Поэтому движение поездов частично парализовано.

К слову, центр Львова перекрыли евробляхеры.

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