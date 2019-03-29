Залізнична аварія у Києві: на Видубичах з рейок зійшли вагони

Близько 12 годин дня у столиці на залізничній станції Видубичі сталася аварія.

З рейок зійшло, щонайменше, сім вантажних вагонів. Подробиць поки що не багато.

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На місці інциденту працюють залізничники, правоохоронці та надзвичайники. Вони з’ясовують, що стало причиною аварії.

За попередніми даними постраждалих немає. У вагонах перевозили будівельну суміш. Жодних офіційних повідомлень в Укрзалізниці не було.

Відомо, що пошкоджені не лише вагони, але й залізничне полотно. Тож рух потягів частково паралізовано.

До слова, центр Львова перекрили євробляхери.

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