Залізнична аварія у Києві: на Видубичах з рейок зійшли вагони
Близько 12 годин дня у столиці на залізничній станції Видубичі сталася аварія.
З рейок зійшло, щонайменше, сім вантажних вагонів. Подробиць поки що не багато.
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На місці інциденту працюють залізничники, правоохоронці та надзвичайники. Вони з’ясовують, що стало причиною аварії.
За попередніми даними постраждалих немає. У вагонах перевозили будівельну суміш. Жодних офіційних повідомлень в Укрзалізниці не було.
Відомо, що пошкоджені не лише вагони, але й залізничне полотно. Тож рух потягів частково паралізовано.
До слова, центр Львова перекрили євробляхери.
2019-03-29
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