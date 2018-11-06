Заміна гуми на зимову: правила і як заощадити

Перевзувся сам – перевзуй автівку. Водіям радять не чекати перших морозів, а вже зараз міняти літню гуму на зимову. Адже з новим взуттям для залізного коня можна уникнути аварійних ситуацій на дорогах. Безпека коштуватиме півгодини та декілька сотень гривень.

Механіки відзначають: свідомих шоферів більшає. Приміром у Львові, лише за останній тиждень покришки перевзули чотирьом сотням автівок. А розпочали перевзувати машини ще місяць тому.

Але якщо ви вирішили зекономити, і перевзути автівку власноруч – не забудьте заїхати на сервіс та збалансувати колеса.

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У Європі мінімальний показник виступу протектора – 2 міліметри. Норма для України – 1,6 міліметра. Натомість в нормативних актах немає чіткої вказівки, коли треба міняти шини. Попри те, що поліцейські рекомендують водіям перевзути свої автівки, їхні залізні коні поки на літніх покришках.

Подбати не лише про безпеку на дорозі, але й про власний гаманець радять страховики. Мовляв, не перевзуєте автівку – відшкодування не отримаєте. Поміняти шини цього року коштуватиме вам в середньому від чотирьохсот гривень. Чим більший діаметр колеса, – тим дорожче. Купити ж нові покришки можна від шестисот гривень за штуку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Узбекистан хоче ввести санкції проти України через авто.

Опубліковано Листопад, 06 в 14:09



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