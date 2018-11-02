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Узбекистан хочет ввести санкции против Украины из-за авто

Узбекистан хочет ввести санкции против Украины из-за “нечестной борьбы на автомобильном рынке”.

Предлагается завозить меньше украинских товаров в Узбекистан, поскольку идет якобы нечестная борьба на авторынке, сообщает информагентство Узбекистана.

– Мы имеем дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинской власти. Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы, – сказал член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

По его словам, эти действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану.

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Политик также добавил, что Украина не учитывает сложившийся существенный дисбаланс во взаимной торговле с Узбекистаном, ведь объем импорта превышает экспорт в Украину втрое.

Поэтому Узбекистан считает санкции хорошим ответом на “недружественные действия партнеров по международной торговле”

Напомним, ЕС осудил санкции России против Украины.

Фото: Dmitry Shirinkin / Dreamstime.com

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