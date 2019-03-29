Замість баристи – робот: незвичайна кав’ярня у Дніпрі

У Дніпрі відкрили першу в Європі роботизовану кав’ярню. На приготування напою пристрій витрачає до 2 хвилин. Працювати може цілодобово.

Головна його перевага – відсутність людського фактору. Це, кажуть розробники, зменшує кількість помилок, а отже автоматично підвищує якість напою. Каву, воду, молоко та стаканчики завантажують раз на 12 годин. Цей механізм – не лише економія робочих рук, а ще й цікавий маркетинговий хід, що приваблює клієнтів. За його роботою спостерігають з цікавістю.

Працює робот на професійній каво-машині, що не має аналогів у світі. Півроку її розробляли вітчизняні та білоруські фахівці. Виготовлена з алюмінію і титану, коштує 35 тисяч євро. За підрахунками, робот-бариста окупиться менше, ніж за 2 роки.

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