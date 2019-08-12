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Запасаються їжею в очікуванні Brexit: британці масово скуповують продукти

Стурбовані британці запасають їжу в очікуванні Brexit.

За даними фінансової компанії Premium Credit, на запаси продуктів жителі країни витратили майже 4,5 млрд євро.

На випадок, якщо вихід Сполученого королівства зі складу ЄС 31 жовтня спричинить проблеми з постачанням.

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Кількість порожніх магазинів досягла найвищого показника за чотири роки. Раніше повідомляли, що вихід Великої Британії з ЄС без угоди порушить постачання продовольства на кілька тижнів або місяців через затримки в портах.

Нагадаємо, Бориса Джонсона офіційно призначили на посаду прем’єр-міністра Великої Британії 24 червня.

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