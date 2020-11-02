Варто згадати втечу Януковича: Зеленський про правову колізію у Конституції

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про конституційність законопроекту щодо розпуску КСУ, нагадав, що у законодавстві також не було прописаних норм, котрі б позбавляли Януковича посади після втечі.

Про це Володимир Зеленський сказав у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Коли ми говоримо про конституційність цього закону, тоді варто згадати втечу Януковича. Де було написано в Конституції, що президент позбавляється своїх повноважень через втечу? Немає! Оголосили, рішення ухвалили і пройшли вибори, тому що це правильне рішення. Воно захищає державу.

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Альтернативний законопроект

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №4304, який передбачає відновлення тих статтей закону Про запобігання корупції, які раніше скасував Конституційний Суд, зокрема норми про е-декларування.

Ініціатором альтернативного законопроекту став спікер парламенту Дмитро Разумков та понад 100 нардепів. Документ пкликаний усунути правову невизначеність у сфері попередження і боротьби з корупцією, яка виникла у зв’язку з рішенням КСУ.