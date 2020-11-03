Зарплата 200 тис. на 9 років: все, що потрібно знати про суддів КСУ

Конституційний Суд України – найвища судова інстанція у країні. Його головне та єдине тлумачити положення основного закону. На практиці це виглядає так – народні депутати або президент у своєму поданні просять суд пояснити чи відповідає котрийсь закон чи його пункт Конституції України.

Суд, виносить свій вердикт – який оскаржити вже не можливо. Якщо закон неконституційний він перестає діяти. Раз і назавжди.

Складається КСУ з 18 суддів. По 6 представників призначають президент, парламент та з’їзд суддів на девять років. Нині три місця в КСУ вакантні. Квота не заповнена двома суддями від парламенту і одним від з’їзду.

На рік їх утримання коштує понад 300 млн грн. Лише зарплата кожного з 18-ти – близько 200 тис. грн.

Президентська квота – двох суддів подав ще президент-втікач Віктор Янукович. Це нинішній голова Олександр Тупицький та Олександр Космінін. Вони розпочали працювати у 2013 році. Чотирьох суддів обрано при Петрові Порошенку. У 2016-му розпочали свою роботу судді Володимир Мойсик та Віктор Колісник.

Ще двох суддів, за результатами конкурсу, було призначено у березні 2018 року. Це Сергій Головатий та Василь Лемак. Однак призначення за чиєюсь квотою ще не означає що кандидат не змінить політичної позиції.

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– Досвід свідчить що можна призначати за квотою одного президента а потім він може перейти з тих чи інших міркувань в інший політичний табір, таке відбувалося за часів президенства Януковича, – каже політолог Володимир Фесенко.

Від парламенту у Конституційному суді нині працює четверо представників, а два місця вакантні. З березня 2014 року посаду суддів обіймають Сергій Сас та Ігор Сліденко. А з вересня 2018 року розпочали роботу Ірина Завгородня та Олег Первомайський.

Троє Суддів за квотою Порошенка – Лемак, Колісник та Головатий та суддя від парламенту Первомайський не голосували за декриміналізацію незаконного збагачення.

Ще пятеро суддів до лав Конституційного суду за законом обрав з’їзд суддів. Одне місце ще вільне. Так з 2013 року у суді розпочав роботу Олександр Литвинов. У 2016 році до роботи у КСУ приступив Віктор Кривенко.

У 2017 році приєднався до судів Віктор Городовенко. І минулого року в КСУ від з’їзду суддів призначили Галину Юровську та Петра Філюка.

За законом звільнити суддів можна лише після закінчення каденції, досягнення суддями 65-річного віку, або за станом здоров’я. Ще за порушення присяги, якщо проти судді є обвинувальний вирок, і за власним бажанням. Тоді, рішення про звільнення можуть ухвалити виключно судді Конституційного суду.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна.

28 жовтня Національне агентство із запобігання корупції закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій про майно, виконуючи рішення КСУ.

НАЗК заявило, що судді ухвалили це рішення в своїх інтересах, оскільки агентство виявило ознаки того, що деякі з них повідомляли недостовірну інформацію.

Президент Володимир Зеленський сказав, що коли йдеться про конституційність його законопроекту щодо розпуску КСУ, необхідно згадати втечу четвертого президента України Віктора Януковича.