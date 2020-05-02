Затягивание озоновых дыр: действительно ли это следствие карантина

С началом пандемии животные на планете стали чувствовать себя свободнее — в сети сейчас много фото и видео, как дикие четвероногие гуляют пустыми городами. В то же время ученые сообщают, что на снимках со спутников видно, как очистился воздух над странами и даже есть данные, что затянулись озоновые дыры.

Для экологии это хорошо — воздух чистый, но для экономики — нет, потому что это означает, что промышленность стоит. После введения ограничений двуокиси углерода в воздухе стало меньше, но не на долго. Также начали затягиваться озоновые дыры. Это действительно так, но причины этого явления в действительности грустные. Нагревается стратосфера, исчезают дыры в озоне, но нагревается поверхность Земли. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как из-за карантина опустели улицы мировых мегаполисов.

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