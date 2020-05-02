Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Затягування озонових дір: чи дійсно це наслідок карантину

З початком пандемії тварини на планеті стали почуватися вільніше – у мережі нині багато фото і відео, як дикі чотирилапі гуляють порожніми містами. Водночас вчені повідомляють, що на знімках із супутників видно, як очистилось повітря над країнами і навіть є дані, що затягнулися озонові діри.

Для екології це добре – повітря чисте, але для економіки  – ні, бо це означає, що промисловість стоїть. Після запровадження обмежень двоокису вуглецю в повітрі поменшало, але не на довго. Також почали затягуватися озонові діри. Це дійсно так, але причини цього явища насправді сумні. Нагрівається стратосфера, зникають діри в озоні, але нагрівається поверхня Землі. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як через карантин спорожніли вулиці світових мегаполісів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Через повне скасування карантину може померти 140 тис. українців – Ляшко
Через повне скасування карантину може померти 140 тис. українців – Ляшко
На Київщині запрацювали 13 ринків, без порушень не обійшлося
На Київщині запрацювали 13 ринків, без порушень не обійшлося
Діти під загрозою: на Київщині Covid-19 виявили у дитбудинку
Діти під загрозою: на Київщині Covid-19 виявили у дитбудинку
Кожна третя жінка – жертва: Супрун про боротьбу з домашнім насиллям на карантині
Кожна третя жінка – жертва: Супрун про боротьбу з домашнім насиллям на карантині
Ми чинитимемо опір: мер Черкас звернувся до Зеленського
Ми чинитимемо опір: мер Черкас звернувся до Зеленського
41 новий випадок: у Києві коронавірус виявили у 1 494 осіб
41 новий випадок: у Києві коронавірус виявили у 1 494 осіб
За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19
За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19
В США схвалили препарат для лікування Covid-19
В США схвалили препарат для лікування Covid-19

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка