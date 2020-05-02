Затягування озонових дір: чи дійсно це наслідок карантину

З початком пандемії тварини на планеті стали почуватися вільніше – у мережі нині багато фото і відео, як дикі чотирилапі гуляють порожніми містами. Водночас вчені повідомляють, що на знімках із супутників видно, як очистилось повітря над країнами і навіть є дані, що затягнулися озонові діри.

Для екології це добре – повітря чисте, але для економіки – ні, бо це означає, що промисловість стоїть. Після запровадження обмежень двоокису вуглецю в повітрі поменшало, але не на довго. Також почали затягуватися озонові діри. Це дійсно так, але причини цього явища насправді сумні. Нагрівається стратосфера, зникають діри в озоні, але нагрівається поверхня Землі. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як через карантин спорожніли вулиці світових мегаполісів.

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