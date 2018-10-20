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Завжди весела і привітна: якою запам’ятають Марину Поплавську колеги

Неповторна акторка, виходу на сцену якої завжди чекали з нетерпінням, зірка програм Дизель Шоу, На троих, ведуча. Її ролі – завжди яскраві, влучні, часто іронічні, але незмінно такі – що запам’ятовуються. Візитівками Марини стали амплуа владної дружини, прискіпливої тещі та невгамовної єврейської мами.

Однак нині о 6 ранку життя Марини – обірвалося – у страшній автокатастрофі. Команда Дизель студіо, для якої акторка була буквально членом родини, досі не може оговтатися від шоку.

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Та її серце вміщувало не лише любов до глядачів, а й до учнів. Понад 20-ть років Марина викладала українську мову та літературу в Житомирській школі. Колеги дивувались – як їй вдавалось бути успішною акторкою і чуйним вчителем водночас. І тепер не увляють рідної школи – без Марини.

Її дуже любили діти, чекали на її уроки. Її уроки були незвичні. Завжди весела, завжди привітна. Такою ми запамятали її. Такою вона залишиться в серцях нас і наших учнів. – Людмила Степчина, заступник директора школи №33 м.Житомир

У Дизель шоу Марина не обмежувалась лише жартівливими образами. Як і інші актори, вона щиро переймалася долею країни. Талановита вчителька, акторка. І не менш талановита співачка. Тандем сильного голосу і харизми назавжди завоював серця мільйонів глядачів…

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Марина Поплавська загинула у ДТП.

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