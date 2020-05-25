Збитки та перехід в онлайн: як виживає бізнес під час карантину

Справжньою аномалією для малого та середнього бізнесу став двомісячний карантин в Україні. Через обмеження, цей сектор економіки зазнав шалених збитків, а сотні тисяч людей втратили роботу, і от тепер для підприємців настала відлига.

Вже два тижні, щоправда з деякими правилами, працюють перукарні, кав’ярні і ресторани. Підприємці радіють, що бізнес вижив. Хоча на торішні обсяги продажів сподіваються пізніше.

Від початку карантину до середини травня в Україні удвічі зросла кількість безробітних, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом, нині не працюють 486 тис. людей. Та малий та середній бізнес також може отримати допомогу – аби ті не скорочували працівників, їм держава обіцяє частково компенсувати витрати на зарплату. Наскільки ефективно вдається вести бізнес після зняття обмежень дивіться у сюжеті Світлани Ковбиці та Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як місцева влада допомагає малому бізнесу в Україні пережити карантин.

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