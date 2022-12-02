Здорова людина на таке не здатна: Кулеба про листи з вирізаними очима тварин

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував останню інформацію про “закривавлені листи”, які отримали деякі українські посольства та консульства за кордоном.

В ефірі телемарафону Єдині новини міністр сказав, що українська дипломатія влаштувала Росії горор, а нам у відповідь влаштували трилер.

— Але ми влаштували Росії та її друзям саме фільм жахів. Вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті, – сказав міністр.

Кулеба наголосив, що наразі триває слідство, і він не готовий “зараз однозначно стверджувати, що це саме дії безпосередньо російських спецслужб”.

— Але те, що це так чи інакше, цей трилер, влаштований українським посольствам і консульствам, пов’язаний з Росією – для мене є беззаперечним. Дочекаємося остаточних висновків слідства. Але ми обов’язково розкрутимо цей ланцюжок до останнього елементу спільно з нашими партнерами у тих країнах, де ці інциденти відбулися.

Кулеба розповів, що слідства щодо інцидентів вестимуть окремо у кожній країні, адже в кожній країні є своє кримінальне законодавство. Він також додав, що в Україні так само проведуть офіційне розслідування цих випадків.

— Ті люди, які придумали цю операцію – просто хворі на голову. Тому що вирізати очі у тварин зі шматками плоті, класти у конверт, розсилати їх по посольствах і консульствах українських – здорова людина на таке не здатна. Це хворі люди. Але це небезпечно хворі люди.

2 грудня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українські посольства та консульства у п’яти країнах Європи отримали закривавлені посилки.

За його словами, після вибуху посилки в руках працівника української дипломатичної установи в Мадриді інші посольства та консульства нашої держави почали отримувати погрози.

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