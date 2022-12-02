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Здорова людина на таке не здатна: Кулеба про листи з вирізаними очима тварин

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував останню інформацію про “закривавлені листи”, які отримали деякі українські посольства та консульства за кордоном.

В ефірі телемарафону Єдині новини міністр сказав, що українська дипломатія влаштувала Росії горор, а нам у відповідь влаштували трилер.

— Але ми влаштували Росії та її друзям саме фільм жахів. Вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті, – сказав міністр.

Кулеба наголосив, що наразі триває слідство, і він не готовий “зараз однозначно стверджувати, що це саме дії безпосередньо російських спецслужб”.

— Але те, що це так чи інакше, цей трилер, влаштований українським посольствам і консульствам, пов’язаний з Росією – для мене є беззаперечним. Дочекаємося остаточних висновків слідства. Але ми обов’язково розкрутимо цей ланцюжок до останнього елементу спільно з нашими партнерами у тих країнах, де ці інциденти відбулися.

Кулеба розповів, що слідства щодо інцидентів вестимуть окремо у кожній країні, адже в кожній країні є своє кримінальне законодавство. Він також додав, що в Україні так само проведуть офіційне розслідування цих випадків.

— Ті люди, які придумали цю операцію – просто хворі на голову. Тому що вирізати очі у тварин зі шматками плоті, класти у конверт, розсилати їх по посольствах і консульствах українських – здорова людина на таке не здатна. Це хворі люди. Але це небезпечно хворі люди.

2 грудня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українські посольства та консульства у п’яти країнах Європи отримали закривавлені посилки.

За його словами, після вибуху посилки в руках працівника української дипломатичної установи в Мадриді інші посольства та консульства нашої держави почали отримувати погрози.

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