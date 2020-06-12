Зеленський пообіцяв збудувати 6 тис. км нових доріг до кінця 2020 року

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв збудувати у рамках програми Велике будівництво 6 тис. км нових доріг по всій країні до кінця 2020 року.

Впроваджена в березні, програма вже має перші результати. Минулого тижня була відкрита дорога на Львівщині в напрямку кордону загальною протяжністю майже 50 км.

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На Запоріжжі закінчується прокладання трьох ділянок основних транспортних артерій області, автодороги Василівка – Бердянськ протяжністю 120 км.

Не оминула амбітна програма і Донбас. Там майже з нуля будують 130 км дороги від Сєверодонецька до Станиці-Луганської. Закінчити її планують у середині липня 2020 року.

В рамках держпрограми Велике будівництво почали лагодити трасу Харків-Сімферополь на ділянці між Запоріжжям та Мелітополем. Будівельники вже відновили покриття на кількох кілометрах магістралі.

Будівельники вже ґрунтовно відновили покриття на кількох кілометрах магістралі. За якість вони ручаються кількома роками гарантії. Шляховики кажуть, що за умов раціонального використання магістралі гарантія на нове покриття – три роки. Та якщо тут їздитимуть перевантажені фури, понад 24 тонни, дорога стільки часу не витримає.

Тож, після ремонту магістралі, який планують завершити цьогоріч, на трасі працюватимуть чотири пункти вагового контролю для вантажівок.

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