ЖК Intergal city презентував новий архітектурний об’єкт у Києві

Цими днями в центрі Києва гучним святом, з лазерним шоу презентували вежу А преміального ЖК Intergal city.

– Це був наш виклик. Це завдання, до якого ми підійшли дуже ретельно, – каже комерційний директор Інтергал-буд Анна Лаєвська.

В компанії запевняють, що планують і надалі тішити гарними новинами та створювати неповторні об’єкти сучасного житла. І сподіваються, що ці проекти стануть не лише затишною домівкою тисячам українців, а й окрасою українських міст.

Відкриття музичних лавок в Києві

У Києві з’явилися мультимедійні лавочки. Таку музичну новацію урочисто відкрила компанія Інтергал-Буд у рамках масштабної реконструкції західної частини парку Нивки.

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