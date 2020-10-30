ЖК Intergal city презентував новий архітектурний об’єкт у Києві
Цими днями в центрі Києва гучним святом, з лазерним шоу презентували вежу А преміального ЖК Intergal city.
– Це був наш виклик. Це завдання, до якого ми підійшли дуже ретельно, – каже комерційний директор Інтергал-буд Анна Лаєвська.
В компанії запевняють, що планують і надалі тішити гарними новинами та створювати неповторні об’єкти сучасного житла. І сподіваються, що ці проекти стануть не лише затишною домівкою тисячам українців, а й окрасою українських міст.
Відкриття музичних лавок в Києві
У Києві з’явилися мультимедійні лавочки. Таку музичну новацію урочисто відкрила компанія Інтергал-Буд у рамках масштабної реконструкції західної частини парку Нивки.
2020-10-30
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