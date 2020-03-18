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Факти / Відео / Україна

Жорсткі обмежувальні заходи і штрафи – як проходить карантин у світі

Коронавірус охопив уже всю Європу. Останньою, де виявили хворобу, стала Чорногорія. Там вірус у двох жінок.

Кількість інфікованих на планеті перевищила 208 тис. Понад 8,2 тис. померли. Але майже 83 тис. людей одужали.

Найгіршою залишається ситуація в Італії – там інфікованих понад 31 тис. і 2,5 тис. жертв. Докладніше про ситуацію у світі з коронавірусом дивіться у сюжеті Андрія Гетьмана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через коронавірус Ryanair може скасувати 80% рейсів.

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