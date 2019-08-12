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Журналісти опізнали поліцейського, який побив жінку на мітингу в Москві

У Росії не вщухає скандал після суботніх мітингів.

Журналісти видання База попросили головне управління МВС Москви перевірити поліцейського Сергія Циплакова на причетність до побиття активістки на мітингу.

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Дар’ю Сосновську вдарили у живіт, хоча вона не чинила опору. Дівчина зробила зауваження поліцейським, які затримували чоловіка з інвалідністю, після чого їй заламали руки за спину. Коли в одного з поліцейських впав кийок, той ударив жінку в живіт.

Сосновська написала заяву про злочин. Правозахисна група Агора оголосила винагороду за ім’я цього поліцейського – еквівалент майже 40 тисяч гривень.

У суботу в Москві відбулася найбільша за останні кілька років акція опозиції. Зібралися близько 50 тисяч людей. Тим часом російська влада анонсувала день шашлику у центрі Москви під час чергової ходи за чесні вибори 17 серпня.

Нагадаємо, під час протестів у Москві та інших містах Росії затримано 352 особи, серед них 10 дітей.

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