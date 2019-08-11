Протесты в Москве и других городах России: задержаны 352 человека, среди них 10 детей

Россияне требуют честных выборов на массовых митингах.

Накануне в центре Москвы собралось около 50 тыс. человек. Выходили люди и в других городах, в частности в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону в Брянске и даже в Сыктывкаре.

Требования активистов неизменны – допустить на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов, а также выразить протест жестком разгона митингов 27 июля и 3 августа.

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Несмотря на то, что митинг на этот раз был согласован с властями, не обошлось без арестов. Омоновцы традиционно грубо хватали людей, а тех, кто сопротивлялся буквально паковали в автозаки. По всей стране в протестах 10 августа задержали 352 человека, среди них 10 – несовершеннолетние.

Поддержать митингующих пришли звезды и известные журналисты. В частности, в толпе заметили известного российского рэпера Оксимирона и журналиста Леонида Парфенова.

Поддержал российских протестующих и незаконно заключенный украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом он написал в своем письме к российской правозащитнице Татьяне Щур.

Российская власть думает, как ограничить право на митинги. В Кремле планируют создать специальные места для проведения акций протеста. Митинги за их пределами соответственно будут запрещены.

Напомним, 27 июля на предыдущей акции протеста задержали 1373 человек, из которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ, в частности корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

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