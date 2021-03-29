Жизнь на линии соприкосновения: как выживают жители поселка Золотое-4
Жители населенного пункта Золотое-4, что в Луганской области, вынуждены жить в ужасных условиях из-за вооруженного противостояния на Донбассе.
Их дома непригодны к проживанию, но людям просто некуда идти.
Ужасная ситуация и с дорогами. В непогоду к большинству улиц поселка трудно добраться. Врачи зимой не приезжали сюда даже к тяжелобольным коронавирусом.
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Золотое-4 находится на линии соприкосновения, сюда не попасть без специального разрешения.
Сейчас жителям населенного пункта помогают волонтеры, которые обеспечивают их необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием.
Ситуация на Донбассе
В последние дни на Донбассе фиксируется обострение ситуации.
26 марта российские наемники обстреляли позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Шумы, четверо бойцов ВСУ погибли, двое были ранены.
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