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Факты / Видео / Украина / Общество

Жизнь на линии соприкосновения: как выживают жители поселка Золотое-4

Жители населенного пункта Золотое-4, что в Луганской области, вынуждены жить в ужасных условиях из-за вооруженного противостояния на Донбассе.

Их дома непригодны к проживанию, но людям просто некуда идти.

Ужасная ситуация и с дорогами. В непогоду к большинству улиц поселка трудно добраться. Врачи зимой не приезжали сюда даже к тяжелобольным коронавирусом.

Читайте: Обострение на Донбассе: Рада может собраться на три внеочередных заседания 30 марта

Золотое-4 находится на линии соприкосновения, сюда не попасть без специального разрешения.

Сейчас жителям населенного пункта помогают волонтеры, которые обеспечивают их необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием.

Ситуация на Донбассе

В последние дни на Донбассе фиксируется обострение ситуации.

26 марта российские наемники обстреляли позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Шумы, четверо бойцов ВСУ погибли, двое были ранены.

Подробнее о войне на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

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