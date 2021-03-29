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Життя на лінії зіткнення: як виживають мешканці селища Золоте-4

Мешканці населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині, вимушені жити у жахливих умовах через збройне протистояння на Донбасі.

Їхні будинки непридатні до проживання, але людям просто нікуди йти.

Жахлива ситуація і з дорогами. У негоду до більшості вулиць селища важко дістатися. Лікарі взимку не приїздили сюди навіть до тяжкохворих на коронавірус.

Читайте: Загострення на Донбасі: Рада може зібратися на три позачергові засідання 30 березня

Золоте-4 розташоване на лінії зіткнення, сюди не потрапити без спеціального дозволу.

Нині мешканцям населеного пункту допомагають волонтери, які забезпечують їх необхідними ліками та медичним обладнанням.

Ситуація на Донбасі

Останніми днями на Донбасі фіксується загострення ситуації.

26 березня російські найманці обстріляли позиції українських військових неподалік населеного пункту Шуми, четверо бійців ЗСУ загинули, двох було поранено.

Детальніше про війну на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

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